Parmigiano Reggiano, con "Premiati e Stellati" buoni spesa e cene

ROMA (ITALPRESS) – Il Consorzio Parmigiano Reggiano lancia la nuova promozione "Premiati e Stellati" per i consumatori che decideranno di acquistare il formaggio direttamente nelle botteghe o attraverso i siti e-commerce dei caseifici produttori. La promozione sara' attiva dal 3 giugno al 4 ottobre prossimo.

Acquistando almeno 30 euro di Parmigiano Reggiano nelle botteghe o negli e-commerce dei caseifici, si possono vincere ogni settimana cento buoni spesa per l'acquisto di Parmigiano Reggiano del valore pari all'importo speso, fino a un massimo di 50 euro.

Il premio piu' ambito dai foodies e' pero' quello a estrazione che assegnera' ogni mese una cena per tre persone presso l'Osteria Francescana: il ristorante tre stelle Michelin dello chef Massimo Bottura, vincitore per ben due volte, nel 2016 e nel 2018, della classifica "The World's Best 50 Restaurant". Il Super Premio include, oltre alla cena, ospitalita' completa comprensiva di viaggio, pernottamento in hotel e transfer, con visita all'area di origine del Parmigiano Reggiano DOP.

Per partecipare a "Premiati e Stellati" basta caricare la foto o la scansione della prova d'acquisto di almeno 30 euro di Parmigiano Reggiano sul sito www.premiatiestellati.it per scoprire se si rientra tra i vincitori di uno dei cento buoni spesa settimanali (Istant-Win) per l'acquisto di Parmigiano Reggiano e per partecipare all'estrazione del Super Premio mensile con cena per tre persone in Osteria Francescana.

"L'obiettivo del Concorso e' duplice – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – da un lato vogliamo fidelizzare i consumatori al canale di vendita e al caseificio scelto, dall'altro vogliamo promuovere e sostenere gli acquisti diretti nei caseifici".

"Superata la 'fase uno' – aggiunge Bertinelli – in cui abbiamo rassicurato il consumatore, invitandolo a non fare scorte, ora vogliamo offrirgli un servizio nel momento di acquisto che garantisca allo stesso tempo la consegna a domicilio e il rapporto diretto con il produttore. A cio' si aggiunge una ulteriore opportunita' premiante concreta, rappresentata dai buoni spesa, ed esperienziale, la cena in Francescana".

Regolamento completo sul sito: www.premiatiestellati.it (ITALPRESS).

abr/com

03-Giu-20 14:09