Coronavirus, Conte "Numeri incoraggianti, le aperture funzionano"

ROMA (ITALPRESS) – "A distanza di circa un mese dal 4 maggio, i numeri sono incoraggianti, il trend dei nuovi casi e' in costante diminuzione in tutte le Regioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando dell'emergenza coronavirus.

"Questo dimostra che la strategia adottata e' quella giusta", ha aggiunto Conte, spiegando che "le aperture progressive stanno funzionando".

"Abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici, dico solo: facciamo attenzione le uniche misure efficaci sono il distanziamento fisico e le mascherine. Dire che il virus e' scomparso e' una grave leggerezza", ha proseguito.

"Ora ci dovra' essere un nuovo inizio, abbiamo il dovere di agire con lo spirito del 2 giugno", ha sottolineato il premier.

"Dobbiamo cogliere l'opportunita' dei fondi europei che dobbiamo saper spendere bene – ha detto ancora Conte -. Stiamo lavorando sul Recovery Plan". "Il rimpasto di governo non ha nulla a che vedere con il progetto di rinascita per il paese", ha poi chiarito Conte. "Se si tratta di confrontarsi con l'opposizione assolutamente si'", ha aggiunto.

03-Giu-20 18:44