Rai e Mediaset sostengono in tv campagna per fermare il Covid

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – Rai con il supporto di Responsabilità Sociale Rai, e Mediaset sostengono la campagna di raccolta fondi ‘Insieme per fermare il Covid’ con i passaggi in TV dedicati al numero solidale 45525. La programmazione durerà fino al 7 giugno.

Per far fronte all’emergenza causata dal Covid-19, è stata attivata la campagna di raccolta fondi ‘Insieme per fermare il covid’, avviata da Asi (Automotoclub storico Italiano), Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Unicef Italia con il coordinamento della cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con i fondi raccolti durante la settimana richiesta, saranno forniti buoni spesa alle famiglie bisognose dei Comuni che indicherà l’Anci come particolarmente vulnerabili.