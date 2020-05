Da giovedi' nelle librerie "La mossa del cavallo" di Matteo Renzi

ROMA (ITALPRESS) – "La sfida che abbiamo davanti e' una grande sfida politica. Dovremo ripensare molto, se non tutto. E tenere insieme riformismo politico, crescita economica, civilta' garantista, patriottismo della bellezza e della cultura. Quale paese vogliamo costruire? Quali infrastrutture vogliamo sbloccare? Sono domande a cui e' urgente rispondere, se vogliamo ridare slancio all'Italia". E' uno dei passaggi del nuovo libro – in uscita, giovedi' 4 giugno – di Matteo Renzi, "La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme", edito da Marsilio.

"Il coraggio della politica e' il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non e' scontato, ma dipende da noi – scrive il leader di Italia Viva nel libro -. E' giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. E' urgente discutere di idee e progetti".

Nel testo, Renzi mette a fuoco i cantieri da cui e' urgente ripartire: un'Europa dei popoli, non dei burocrati; lavoro e innovazione, una riforma della giustizia e dello Stato, per semplificare i meccanismi farraginosi che ostacolano un'azione agile e tempestiva; un'istruzione e una sanita' completamente ripensate nel loro impianto.

(ITALPRESS).

abr/com

31-Mag-20 12:37