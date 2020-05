Coronavirus, Gualtieri "A settembre grande piano per la ripresa"

ROMA (ITALPRESS) – "Noi adesso abbiamo ottenuto una proposta che speriamo si tramuti presto in una legislazione europea che metta in campo delle risorse molto significative per un grande piano comune per la ripresa dell'economia. L'Italia dovra' presentare un suo piano per la ripresa, lo faremo a settembre, sara' presentato insieme al Def". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite di '1/2 Ora in piu'' su Rai3. "Siamo al lavoro per realizzare questo piano – ha aggiunto – abbiamo delle idee molto precise che sono anche in linea con quelle indicate dalla Commissione Europea, cioe' investire sul futuro, sull'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilita' ambientale, la coesione sociale e gli investimenti. Penso che la scrittura di questo piano richiede una forte capacita' di dialogo e di ascolto di tutti". Il ministro ha poi osservato come "adesso noi abbiamo stanziato delle risorse imponenti, valuteremo se ci sono delle risorse aggiuntive che servono immediatamente, se servira' uno stanziamento aggiuntivo di risorse noi valuteremo tutti gli strumenti piu' convenienti che ci sono, sia esso Sure, Mes, sia esso ricorso al mercato. Faremo la scelta piu' utile e conveniente per il Paese e sono sicuro che ci sara' senso di responsabilita' da parte di tutti". Infine, secondo Gualtieri "dobbiamo mettere in campo questo grande progetto che ci consente di intercettare le risorse del Recovery fund che saranno gia' disponibili in autunno per una parte. Poi, dobbiamo partire con la prossima legge di bilancio che sia di tipo nuovo, proiettata in una programmazione pluriennale e in un progetto di rilancio senza precedenti nella storia del Paese che ha la possibilita' di cambiarlo, di fare un passo avanti straordinario, di recuperare anche dei ritardi accumulati negli anni".

(ITALPRESS).

tan/ads/red

31-Mag-20 16:42