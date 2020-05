Distanziamento sociale? il vetro è la scelta più green

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Il distanziamento sociale? Può essere fatto con il vetro, più trasparente, maggiormente refrattario al virus, più performante, ecologico e ‘circolare’. E’ quanto comunica in una nota Assovetro. In piena emergenza Covid-19 una delle principali misure di prevenzione a tutela delle persone nei luoghi di lavoro e di aggregazione come negozi, bar, o ristoranti, è rappresentata, infatti, dal mantenimento della distanza di sicurezza e le barriere ‘parafiato’ in vetro possono rappresentare la scelta migliore.

Le barriere sono peraltro determinanti perché consentono, in deroga a quanto prescritto dalla pubblicazione Inail in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e approvata dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza, di ridurre lo spazio minimo previsto (generalmente non inferiore a 4 metri quadrati a cliente).

Sopravvivenza del virus sulla superficie. Il vetro, spiega Assovetro, risulta il materiale più sicuro tra quelli attualmente utilizzati per queste applicazioni: il virus infatti, come riportato dalla rivista medica The Lancet e dal Rapporto Covid 17/2020, sopravvive per un tempo molto maggiore su plastica (7 giorni), rispetto al vetro (4 giorni).

Mantiene nel tempo le sue caratteristiche. Data la sua elevata durabilità e durezza, il vetro mantiene le proprie caratteristiche prestazionali nel tempo, è facilmente pulibile e igienizzabile senza deteriorarsi (ad esempio con l’uso di alcool o detergenti specifici), resiste ai danni da graffi e usura da pulizia e non ingiallisce se esposto nel tempo ai raggi Uv. Garantisce una migliore visibilità rispetto agli altri materiali, mantenendo un’estetica gradevole e trasmettendo una sensazione di maggior qualità percepita. Dato il suo alto peso specifico, garantisce stabilità all’intero sistema.

E’ ecosostenibile. Il vetro non emette sostanze volatili ed è riciclabile all’infinito al 100%, rappresentando quindi la scelta ottimale anche dal punto di vista della salvaguardia dell’ambiente.

Scelta sicura contro gli incendi. In quanto materiale inerte, il vetro rappresenta la scelta più sicura anche contro gli incendi: i pannelli in vetro hanno un’ottima classe di reazione al fuoco (classe di reazione al fuoco A1 per vetrate monolitiche temprate) e non aumentano quindi il carico incendio del contesto in cui si trovano. In aggiunta alla protezione antivirale e antiincendio, i vetri temprati di sicurezza e stratificati di sicurezza garantiscono anche una maggior resistenza agli urti e caratteristiche di rottura sicure.