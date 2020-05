Anziani online: accesso e uso, vantaggi, svantaggi e ruolo dell’alfabetizzazione digitale

(Milano, 28 maggio 2020) – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Venerdì 29 maggio 2020, ore 10.00-12.00

Webinar live

Milano, 28 maggio 2020 – Un incontro online per riflettere sul rapporto tra anziani e nuove tecnologie, analizzandone vantaggi e criticità.

Approfondire il complesso rapporto tra le generazioni senior e le tecnologie informatiche. E’ questo l’obiettivo di “Anziani online: accesso e uso, vantaggi, svantaggi e ruolo dell’alfabetizzazione informatica”, webinar live, trasmesso venerdì 29 maggio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (link all’evento: https://us02web.zoom.us/j/87571396264).

A promuovere l’evento è l’Associazione Nestore, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca e la Società Umanitaria.

Il webinar si inserisce tra le iniziative organizzate per Milano Digital Week, online dal 25 al 30 maggio 2020.

L’incontro online nasce con l’intento di sensibilizzare il pubblico e gli Enti locali sul ruolo sempre più importante che la tecnologia riveste nella vita degli anziani, sia come supporto alle reti di socialità, sia per specifiche problematicità sanitarie.

In particolare, saranno messe in evidenza alcune criticità che caratterizzano il rapporto tra terza età e tecnologie: primo fra tutti il cosiddetto “grey digital devide”, ovvero le differenze fra le generazioni nell’accesso e utilizzo dei nuovi media digitali, che rende indispensabili specifiche iniziative di alfabetizzazione informatica.

Dopo i saluti istituzionali affidati a Alberto Jannuzzelli, Presidente della Società Umanitaria, e Carla Facchini, Presidente dell’Associazione Nestore, Alessandra Gaia e Emanuela Sala, docenti dell’Università di Milano-Bicocca, illustreranno i risultati della loro ricerca sul rapporto tra anziani e tecnologie, pubblicata sulla rivista quadrimestrale “Autonomie locali e servizi sociali” (DOI: 10.1447/95862).

Seguiranno poi le presentazioni di alcune specifiche app, destinate agli anziani, con lo scopo di contrastare l’isolamento sociale, promuovere l’alfabetizzazione informatica e riflettere sul ruolo del digitale connesso al tema della salute.

Alle ore 11.00 si darà avvio a “Senior e ICT: rischi e opportunità”, tavola rotonda coordinata da Paolo Trivellato, Vice Presidente dell’Associazione Nestore. Interverranno Anastasia Buda (Samsung), Carla Facchini (Associazione Nestore e Università Milano Bicocca), Carlo Geri (Medici Volontari Italiani), Paolo Zurla (Autonomie locali e sevizi sociali).

