Fase 2: Cifa-Confsal, prosegue ‘#IlLavoroContinua’, oggi nuova tappa

Roma, 27 mag. (Labitalia) – Prosegue ‘#IlLavoroContinua’, la serie di webinar gratuiti voluta da Cifa e Confsal a supporto dei lavoratori, degli imprenditori e dei professionisti. Nata il 12 marzo, nei primi giorni del lockdown, nel tempo si è rivelata uno strumento di informazione e di confronto assai proficuo e seguito tanto da raddoppiare i propri appuntamenti settimanali. Parte oggi la prima tappa di un nuovo percorso dedicato ai temi dell’organizzazione e della formazione. Il webinar è intitolato ‘Insieme si vince! Generare e irrobustire il senso di appartenenza a un progetto aziendale’. Dalle 14:30, Lorenzo Baldassarri e Riccardo Paterni – insieme a Chiara Meret ricercatrice del Centro studi InContra a moderare i lavori – affrontano i temi dell’identità, dell’appartenenza e del benessere organizzativo. Basandosi su casi concreti i relatori tracciano un percorso – possibile nella misura in cui viene accolta l’idea che la persona e il suo benessere siano il motore della crescita aziendale – con importanti ricadute in termini di produttività e di competitività. Partecipa al confronto Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione consulenti per il lavoro, che chiuderà i lavori con un focus sulla situazione delle pmi italiane e sul ruolo del consulente del lavoro.

Il secondo appuntamento della settimana, quello di venerdì 29 maggio, tratta di Tutela del lavoro, sostegno alle imprese e sicurezza dei lavoratori nel Decreto Rilancio. Il webinar sarà dedicato a fare ulteriore chiarezza in merito alle misure di sostegno introdotte dal decreto legge 19 maggio 2020. A partire dalle 14.30, interverranno il presidente di Cifa Andrea Cafà, l’onorevole Cesare Damiano, la professoressa Maria Giovannone, Pasquale Staropoli (esperto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro) e Francesco M. Renne (docente della CUOA Business School) per una disamina dettagliata del dl Rilancio, la cui interpretazione aiuterà a predisporsi alla ripartenza delle attività produttive, nel bilanciamento tra sicurezza della persona e misure di sostegno finanziario.

Modera i lavori Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra. Cifa mette a disposizione i migliori professionisti nel campo della formazione, della consulenza organizzativa, dell’assistenza contrattuale e del welfare aziendale, a supporto delle aziende aderenti. Andando sul sito www.illavorocontinua.it tutti i lavoratori, sia del privato che del pubblico, possono partecipare all’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro. Imprese, agenzie formative e professionisti possono aderire all’accordo di partenariato dell’iniziativa.