Coronavirus, un terzo degli italiani contrario a spostamenti tra regioni

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo 3 giugno, il nostro Paese si apprestera' ad affrontare la prossima fase dell'emergenza COVID-19 con l'apertura dei confini di tutte o quasi le regioni, consentendo lo spostamento – con le dovute precauzioni ed eventuali restrizioni – dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Un provvedimento, pero', che divide l'opinione pubblica. E' quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.

A fronte di un 43,3% di cittadini che condividono questa scelta, si contrappone un terzo di italiani contrari alla riapertura, che diventano maggioranza tra i residenti nelle Isole. La paura di nuovi contagi e' ancora forte tra la popolazione. Tre quarti degli italiani, infatti, temono ancora per una diffusione del virus.

Paura che aumenta, anche in questo caso, tra gli abitanti del Sud e delle Isole, che a seguito della possibilita' di spostamenti tra le regioni, temono l'arrivo di un flusso di turisti o rientro di residenti provenienti dalle aree maggiormente colpite dal virus e, conseguentemente, il rischio di una maggior diffusione dei contagi dopo essere riusciti a contenerli in queste prime fasi di emergenza.

Dati Euromedia Research per Porta a Porta – Realizzato il 20/05/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

(ITALPRESS).

abr/com

27-Mag-20 15:50