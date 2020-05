Adecco: Severino Salvemini presidente per le pari opportunità

Milano, 27 mag. (Labitalia) – Severino Salvemini è il nuovo presidente di Fondazione Adecco per le pari opportunità, fondazione privata che da 18 anni opera sul territorio nazionale con l’obiettivo di rendere più inclusivo il mondo del lavoro. Dal 2001 ha formato, orientato e avviato al lavoro più di 9.000 persone tra rifugiati, neet, donne in stato di disagio. Un percorso che si è articolato su oltre 500 progetti di educazione al lavoro e 580 corsi professionali in grado di rappresentare una nuova visione dell’integrazione sociale che passa attraverso il lavoro e che oggi si arricchisce della visione del professor Salvemini

“Sono molto lieto – ha detto – di assumere la presidenza di Fondazione Adecco, insieme a un consiglio di amministrazione di prestigio e a una staff dirigente di qualità, che negli anni scorsi ha costruito una storia di successo nel campo dell’inclusione nei confronti di coloro che vivono in una condizione di svantaggio. Il focus della Fondazione sul lavoro dimostra che il lavoro è oggi la vera sfida dell’inclusione sociale, nel rispetto del valore della diversità”.

“La nomina di Salvemini – ha dichiarato Francesco Reale, segretario generale di Fondazione Adecco per le pari opportunità – giunge certamente in un momento delicato ma ideale per affrontare temi come l’importanza dell’inclusione ed il valore della diversità. Il rischio esclusione sociale per le persone più fragili sarà acuito dall’emergenza che stiamo vivendo e si renderanno necessarie misure di contrasto con l’arma più forte che abbiamo: la formazione e il lavoro. Abbiamo davanti quindi altri obiettivi sempre più ambizioni dopo i tanti raggiunti in questi anni grazie a Luciano Carbone a cui va il mio più vivo ringraziamento per il lavoro svolto durante la sua presidenza”.