Zaia "La Mostra del Cinema di Venezia si deve fare"

VENEZIA (ITALPRESS) – "La Mostra del Cinema a Venezia? Per me si deve fare, fino ad ora i segnali sui contagi sono positivi e fanno ben sperare". Il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa esprime ottimismo sulla fattibilita' della Mostra del Cinema di Venezia. Non sara' un'edizione classica ma, secondo il presidente della Regione, "va fatta come segno di rilancio. Probabilmente non ci saranno tutte le produzioni a cui siamo abituati perche' molte sono state colpite dall'emergenza Coronavirus, ma pensare ad una Venezia senza Mostra del Cinema avrebbe un impatto non positivo a livello internazionale", aggiunge.

(ITALPRESS).

mro/sat/red

24-Mag-20 15:21