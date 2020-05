Citta' dei Motori, Musei leva per la ripresa del Paese

ROMA (ITALPRESS) – Per uscire dalla crisi post Covid-19 e' necessario puntare nei prossimi mesi sul turismo nazionale e di prossimita' in attesa della ripresa dei flussi dall'estero.

Incentivare la fruizione virtuale delle collezioni, da affiancare alle visite in presenza; la necessita' di fare rete in Italia, per poi puntare alla pianificazione e promozione a livello internazionale di un patrimonio unico per valore industriale, culturale e storico. Questo e' quanto venuto fuori dalla videoconferenza dei direttori dei principali musei nmotoristici del nostro Paese, promossa da "Citta' dei Motori", l'associazione che riunisce – sotto l'egida dell'Anci – i Comuni del settore. Una tavola rotonda virtuale introdotta dal presidente di Citta' dei Motori e sindaco di Maranello Luigi Zironi e dal segretario generale Danilo Moriero. In collegamento con direttori, sindaci e amministratori della Rete e Flaminia Santarelli, direttore generale del Turismo del Mibact, la quale ha sottolineato "l'opportunita' di un dialogo con una realta' come quella della Rete delle citta' del Made in Italy motoristico che merita attenzione in questo momento, soprattutto in prospettiva futura".

Il Presidente Luigi Zironi ha illustrato le linee generali del Piano nazionale del turismo motoristico elaborato da Citta' dei Motori, che ha gia' avviato un dialogo con istituzioni, stakeholder e partner privati per "creare un network di azioni coordinate con chi fa impresa e promozione del territorio.

L'obiettivo e' convocare in autunno gli Stati generali del turismo motoristico per studiare linee guida comuni e un calendario di eventi dove i principali anniversari storici dei brand a due e quattro ruote siano occasione di valorizzazione delle eccellenze e tipicita' enogastronomiche, culturali, ambientali e dell'accoglienza dei nostri Comuni".

"Lavoreremo fin d'ora per organizzare nella primavera 2021 – ha concluso il presidente di Citta' dei Motori – una Giornata nazionale dell'orgoglio motoristico con musei, aziende, circuiti, associazioni e club di appassionati, tutti protagonisti di una serie di appuntamenti esclusivi e di grande richiamo turistico".

(ITALPRESS).

tvi/com

22-Mag-20 19:59