Giustizia: Delmastro, ‘da Renzi una fiducia prezzolata’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Dopo giornate convulse contraddistinte da messaggi criptici, allusivi, degni proprio degli scarcerati, di Renzi alla maggioranza di governo, si chiude vergognosamente l’affaire Bonafede con la prezzolata fiducia di Renzi”. Lo afferma Andrea Delmastro, responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.

“Ancora una volta -aggiunge- Renzi, in versione Machiavelli all’amatriciana, campione di trame di palazzo, ha alzato il suo prezzo per poi farsi comprare e votare la fiducia a Bonafede. Siamo ormai abituati, quasi assuefatti, ai teatrini di Renzi che allarga le ferite di una maggioranza balcanizzata. Questa volta però siamo oltre la decenza: la lotta alla mafia è un valore assoluto ed è squallido il suo utilizzo per scontri di potere interni alla maggioranza. Bonafede è ancora in sella, nonostante la più catastrofica resa alla criminalità organizzata degli ultimi 40 anni, grazie a intrighi e mercimoni di palazzo di Renzi. Indegna fine per chi voleva combattere il Pd, il renzismo, le manovre di palazzo”.