Editoria, Uspi lancia iniziativa "Il mercoledi' degli editori"

ROMA (ITALPRESS) – L'Unione Stampa Periodica Italiana lancia una nuova iniziativa per venire incontro alle esigenze e alle domande che gli editori si pongono in questa emergenza sanitaria, riguardo la ripartenza del settore e come affrontare il futuro dell'editoria. Ogni mercoledi' dalle ore 18 l'Uspi, in diretta sulla pagina Facebook, organizza vari dibattiti e confronti con ospiti appartenenti a diversi comparti del settore editoriale, per approfondire temi caldi e questioni del momento con la partecipazione dei principali interlocutori. Il primo incontro e' previsto per oggi e avra' ospite il capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria Ferruccio Sepe, con cui si analizzera' il tema dei contributi pubblici al settore, con particolare attenzione alle nuove norme del Dl Rilancio.

"Con oggi lanciamo un nuovo modo di incontrarci e di incontrare i nostri editori e tutti i giornalisti che ci seguono", ha detto il vice segretario generale Sara Cipriani.

"Parleremo di tutto cio' che riguarda il settore editoriale.

Parleremo delle vendite, della pubblicita', della crisi che si e' accentuata molto con la pandemia, purtroppo con il crollo della pubblicita', dell'intervento dello Stato che deve sostenere il settore, che in questo momento non ce la fa", ha sottolinreato il presidente e segretario generale Saverio Francesco Vetere.

"Parleremo di tutto quello che puo' interessare agli editori e anche ai giornalisti. Ne parliamo chiacchierando in maniera serena, ma estremamente seria, per cercare di capire insieme come fare a sviluppare soluzioni per il settore", ha aggiunto.

20-Mag-20