Lodi: Procuratore, ‘sfruttamento lavoro non è solo al Sud o nelle campagne’

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – “Le condizioni di lavoro alle quali erano sottoposti i dipendenti della società di logistica, quindi camionisti che rischiavano di mettere a repentaglio l’incolumità altrui, erano particolarmente onerose: erano persone che venivamo sottoposte a ritmi massacranti senza giorni di ferie e in attività delicate come il trasporto merci”. E’ quanto afferma il Procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, in conferenza stampa, parlando dell’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza su una società di autotrasporto della zona del lodigiano che vessava e sfruttava i propri dipendenti, oltre ad evadere il fisco.

L’inchiesta dimostra, sottolinea ancora il Procuratore, che “lo sfruttamento del lavoro non è presente solo nelle zone al Sud del Paese e non è presente solo nelle campagne, ma è presente dappertutto e va perseguito con la stessa determinazione”. C’erano camionisti che non disponevano di un alloggio e “venivano costretti a dormire in brandine di fortuna all’interno della ditta”.