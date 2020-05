Lodi: ordinanza, autisti sfruttati e turni disumani fino a 20 ore

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – E’ un’azienda dell’autotrasporto, la Plozzer srl, quella entrata nel mirino di un’inchiesta della Procura di Lodi e che oggi, con l’operazione Spartaco, ha portato agli arresti domiciliari il titolare e ad altre misure cautelari i suoi famigliari. Dalle indagini emerge un quadro di sfruttamento dei propri lavoratori, per lo più non italiani, impiegati come autisti. Secondo quanto è scritto nell’ordinanza del gip in possesso dell’Adnkronos, i soggetti sentiti dagli inquirenti hanno parlato di “un’attività lavorativa connotata da turni disumani, che arrivavano anche a 20 ore quotidiane, senza che fosse loro corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario”.