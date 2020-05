Fase 2: Bugnion, contributo solidarietà gratuito per imprenditori

Roma, 19 mag. (Labitalia) – Bugnion, società di consulenza in proprietà industriale e intellettuale, con professionisti che operano su scala nazionale ed internazionale, mette gratuitamente a disposizione degli imprenditori un contributo di solidarietà consistente in un pacchetto di risorse che possono aiutare ad affrontare la crisi e uscirne rafforzati. “E’ un progetto – spiega Renata Righetti, presidente di Bugnion spa e di Aippi (principale organizzazione internazionale dedicata alla diffusione, allo sviluppo, al miglioramento e all’armonizzazione delle legislazioni per la protezione della proprietà intellettuale sia a livello nazionale che internazionale) di cui vado fiera”.

“La condivisione delle informazioni – sottolinea – è sempre stato per noi un valore fondamentale. E lo è oggi più che mai. In questa difficile situazione non ci siamo limitati a fare delle donazioni, ma abbiamo messo a disposizione la competenza, l’esperienza, l’impegno e il tempo di molti dei nostri professionisti. Insomma abbiamo voluto regalare, condividere una parte che riteniamo utile del nostro know-how, non lo abbiamo chiuso in gabbia ma lo abbiamo liberato. Sono fiduciosa che il nostro gesto potrà contribuire a fare ripartire l’impresa italiana”.

“Ancora una volta – fa notare – restiamo fedeli al principio della condivisione della conoscenza e scegliamo, forse controcorrente, di offrire libero accesso a documenti e informazioni che sono frutto del nostro lavoro e della nostra esperienza. E’ il nostro modo per sostenere l’impresa, lo sviluppo della ricerca e favorire il rilancio dell’economia. Oggi più che mai la proprietà intellettuale può essere una ‘cura’ efficace per affrontare la crisi e uscirne rafforzati”.

Sono cinque gli strumenti messi a punto dai professionisti Bugnion che formano il contributo concreto e gratuito che offre agli imprenditori impegnati, sotto diverse forme, a fronteggiare il virus e l’emergenza.

– Ricerche brevettuali: si possono scaricare gratuitamente ricerche brevettuali di immediata comprensione e visualizzazione su temi inerenti l’emergenza Covid-19 (con indagini effettuate interrogando banche dati brevettuali specializzate contenenti circa 125 milioni di pubblicazioni). – Letteratura scientifica: una selezione di abstract di pubblicazioni scientifiche sui temi relativi al Covid-19 effettuata dagli esperti Bugnion dei settori chimico, farmaceutico, biotecnologico.

– Sorveglianza marchi: permette di attivare gratuitamente per 6 mesi il servizio di sorveglianza di un marchio. Il servizio consente di tenere monitorati tutti i registri marchi di interesse e segnala eventuali domande di marchio identiche o simili depositate da terzi. – IP strategy: le linee guida per una pianificazione degli asset immateriali, una check-list di aspetti da considerare per affrontare questi tempi di coronavirus e superarli. – Webinar: è possibile scegliere, all’interno dell’attuale programmazione, gli argomenti che più interessano e iscriversi gratuitamente.