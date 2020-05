Coronavirus: Casaleggio, ‘e-commerce di fronte a cambiamento epocale’**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Da 15 anni l’e-commerce in Italia cresce a doppia cifra ma negli ultimi mesi è stato registrato un calo fortissimo di transazioni in settori fino ad oggi dominanti on-line quali il turismo, a favore di altri fino a questo momento considerati marginali come l’alimentare che ha avuto una crescita a tre cifre. Ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale che durerà nel tempo e che modificherà fortemente l’economia e l’organizzazione del business di molte aziende oltre che la società intera. Se fino ad oggi era normale ricevere una pizza a casa, da oggi in poi sarà normale ricevere anche un cacciavite”. Ad affermarlo è Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati commentando il report sulle vendite online in Italia pubblicato oggi.