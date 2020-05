Centrodestra: Berlusconi, apprezzata nostra responsabilità, Fi vicina a livelli passato**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Nelle emergenze nazionali si deve avere senso istituzionale e quindi offrire il proprio contributo di idee al governo in carica, anche se non è il governo che vorremmo. Ho messo da parte da mesi ogni polemica politica, ma occorre che il governo sia altrettanto disponibile ad ascoltare i nostri consigli, le nostre proposte. Gli italiani stanno dimostrando di apprezzare il nostro atteggiamento responsabile, perchè ho visto proprio oggi un sondaggio riservato che dà Forza Italia in grande crescita, in procinto di tornare ai livelli del passato”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un’intervista a News Mediaset, trasmessa da Studio Aperto.