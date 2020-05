Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Tim ha dimostrato di essere centrale nell’assicurare all’Italia un’infrastruttura di telecomunicazioni robusta ed efficiente e in quest’ottica il Cda auspica che il Governo assuma un’iniziativa fra tutte le parti coinvolte per giungere a una rete di accesso unica che arrivi nelle case di tutti gli Italiani”. E’ quanto si legge in una nota di Tim in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre.