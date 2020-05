Fca Base riformista, preoccupazioni Orlando legittime e condivise**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Le preoccupazioni manifestate da Andrea Orlando e da altri esponenti della maggioranza di governo circa la garanzia Sace sul prestito in corso di negoziazione da parte di Fca con Banca Intesa sono legittime e condivise, riguardando l’opportunità che grandi aziende italiane di dimensione multinazionale che hanno scelto di dislocare all’estero la propria sede fiscale e legale tornino a scegliere l’Italia anche grazie ai miglioramenti che dovremo apportare al nostro diritto societario per contrastare il dumping fiscale praticato da altri Paesi europei”. Lo afferma Andrea Romano, portavoce di Base riformista, la componente del pd che fa capo al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e a Luca Lotti.

“Al contempo -aggiunge l’esponente Dem- è da apprezzare, nel caso specifico, che queste preoccupazioni trovino risposta pienamente positiva nella normativa predisposta dal governo e utilizzata da Fca e da altre aziende che hanno scelto di ricorrere alla garanzia statale approntata dal Decreto liquidità: questo e altri prestiti saranno infatti rivolti al finanziamento di attività realizzate in Italia, e dunque alla tutela dei livelli occupazionali e alla piena ripresa produttiva del nostro Paese, garantendo altresí che queste attività non vengano delocalizzate all’estero”.