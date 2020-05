Fase 2: Base riformista Caltanissetta, ‘Musumeci confuso, ordinanza ultimo capolavoro’

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “L’ultimo capolavoro di Musumeci? L’ordinanza che stabilisce la quarantena “a muzzu”! L’ordinanza n. 21 del 17 maggio abroga tutte le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze e stabilisce, all’articolo 18, che tutte le persone che rientrano nel territorio della regione debbono osservare un periodo di quarantena obbligatorio. “Piccolo” particolare: l’ordinanza non indica quanti giorni deve durare la quarantena!”. Così, Massimo Arena, Coordinatore Base Riformista Caltanissetta.

“Visto che le precedenti ordinanze che stabilivano che la quarantena sarebbe dovuta durare 14 giorni sono state abrogate, ci chiediamo: chi decide adesso quanti giorni debba essere lunga la quarantena? – dice – Ogni cittadino lo deciderà “a muzzu”? Musumeci sa soltanto criticare gli altri ma dimostra ancora una volta di essere molto ma molto confuso. Magari domani ci saranno un paio di ordinanze di rettifica, come già successo con l’ordinanza n. 18 del 30 aprile scorso (rettificata l’indomani dalle ordinanze n. 19 e 20). Presidente Musumeci, si consulti con i suoi Assessori, collaboratori e “rettificatori” e ci dica cortesemente di quanti giorni deve essere la quarantena per chi, da domani, rientra in Sicilia!”.