Ristoranti e pubblici esercizi oscillanti tra riapertura lunedì e rinvio – almeno per la Campania – forse alla giornata di giovedì in attesa di una verifica su andamento contagio e misure da adottare. Ieri il governatore Vincenzo De Luca ha anticipato quanto già era trasparito da più indiscrezioni: la ripresa dei ristoranti con servizio al tavolo, lunedì non ci sarà, tranne sorprese dell’ultimo minuto, avendo deciso di avviare un confronto “con i rappresentanti di categoria e le dirigenze delle Camere di Commercio” ritenendo di dovere addivenire “a un disciplinare meno restrittivo delle regole Inail con distanziamento di un metro, tra gli avventori, spalla a spalla, grazie a separatori in plexiglass o altro materiale lavabile”.

