Omicidio Sacchi, legali famiglia: “Se Anastasiya vittima racconti tutto”

Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Se Anastasiya dice di essere vittima che racconti tutto e dica la verità perché non si è mai visto che una vittima si avvalga della facoltà di non rispondere o faccia un racconto inverosimile come ha fatto in sede di interrogatorio quando aveva detto di non sapere di avere 70mila euro nello zaino”. Lo affermano all’Adnkronos gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, legali della famiglia di Luca Sacchi per l’ ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot pub in zona Colli Albani.