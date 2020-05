Milano, 16 mag. (Adnkronos) – “Ristoratori di nuovo in piazza a Milano. Una protesta fatta anche a nome di tanti commercianti che lunedì non avranno la forza di riaprire. Chiedono più aiuti concreti e meno decreti. Qualcuno lo dica a Conte e compagni…”. Lo scrive il capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale di Milano Mariastella Gelmini in riferimento alla protesta in corso nel capoluogo lombardo.