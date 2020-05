Assemblee di condominio, pronte le linee guida di Confedilizia

ROMA (ITALPRESS) – In vista della ripresa delle assemblee condominiali, Confedilizia ha predisposto apposite linee guida che disciplinano la partecipazione alle riunioni nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto.

Nelle linee guida si precisa che l'amministratore dovra' individuare un locale (o anche un'area esterna coperta o anche non coperta) ove – tenuto conto della necessita' del rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza tra tutti i presenti – possa avere svolgimento l'adunanza. Tale luogo dovra' essere dotato di un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presenziare seduti a distanza di sicurezza e dovra' essere stato preventivamente pulito ed igienizzato. All'ingresso dovranno essere, inoltre, resi disponibili liquidi igienizzanti. Le linee guida di Confedilizia specificano anche che l'accesso al luogo dell'assemblea dovra' avvenire in forma individuale e in modo tale da evitare ogni "assembramento". A tal fine dovranno essere utilizzati, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata e quelli riservati all'uscita. I partecipanti saranno tenuti, altresi', a indossare le mascherine e i guanti monouso. E solo con tali guanti si potra' toccare l'eventuale documentazione che venisse esibita o comunque posta a disposizione dei presenti. Particolare attenzione, infine, viene dedicata agli aspetti informativi. Da un lato, si prevede che dovra' essere cura dell'amministratore rendere noti a tutti i condo'mini i contenuti delle linee guida, allegandole all'avviso di convocazione dell'assemblea. Da un altro lato, si dispone che all'ingresso del luogo in cui avra' svolgimento l'assemblea dovra' esserne affissa una copia con avvertenza della necessita' del rispetto delle prescrizioni in esse contenute.

(ITALPRESS).

ads/com

16-Mag-20 19:46