Incendi: ancora fiamme nel palermitano, in azione due Canadair

Palermo, 15 mag. (Adnkronos) – Ancora roghi nel palermitano, alimentati dal forte vento di scirocco. Non si riescono a domare le fiamme a Monte Cuccio, che brucia ormai da due giorni. Da questa mattina i Canadair sono ancora in azione. Sono due i velivoli in azione. Secondo i vigili del fuoco i roghi potrebbero raggiungere anche la zona più a valle dove ci sono delle abitazioni. Questa mattina, il Capo della Protezione civile della Sicilia Calogero Foti, ha ribadito che molti degli incendi scoppiati in questi giorni in tutta la Sicilia sono “di origine dolosa”. Foti ha parlato anche di “atti criminali”.