Fase2: a Milano riaprono mercati agricoli scoperti con covid manager

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Via libera alla riapertura dei mercati agricoli a Milano. L’ordinanza firmata dall’amministrazione prevede che riaprano con gli stessi parametri dei mercati settimanali: dovrà essere delimitata con transenne l’area, prevedendo un varco di accesso separato da quello di uscita e personale che controlla gli accessi, compreso il covid manager.

Dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro e osservato il divieto di assembramento, con tanto di misurazione della febbre all’ingresso. Sarà consentito l’accesso alle singole porzioni dell’area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, persone con disabilità o anziani.

“Confidiamo che, come già visto nella gestione dei mercati comunali, anche in questo caso saranno rispettate le norme di sicurezza”, dice l’assessore Pierfrancesco Maran. La riapertura dei mercati agricoli affianca e implementa la ripresa sperimentale di 26 mercati scoperti in città avvenuta la settimana scorsa. “Questa ripartenza permetterà ai produttori di riprendere la vendita diretta dopo mesi di stop”, spiega l’assessore Cristina Tajani. L’attività riparte da domani con il Mercato Agricolo dei Navigli, mentre sono in corso di istruttoria i piani proposti per la riapertura del Mercato della Terra alla Fabbrica del Vapore e di quello di piazza Sant’Eustorgio, che potrebbero riaprire già dalla prossima settimana.