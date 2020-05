Fase 2: Zaia, ‘da governo ok a proposta unitaria regioni’

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Dopo una giornata di pressante e stressante lavoro, ne siamo venuto a capo, c’è un’accettazione e una condivisione del protocollo messo a punto dalle Regioni, ora il premier Giuseppe Conte porterà questa intesa in Cdm, un’intesa che ci permette di essere operativi e ci mette subito nelle condizione di aprire da lunedì”. Lo dice all’Adnkronos il governatore Veneto Luca Zaia, annunciando l’accordo raggiunto tra governo e Regioni.

“Ora – precisa – attendiamo la formulazione giuridica del dl, e conseguentemente , da governatore Veneto, provvederò alle ordinanze per le aperture già domani. Se si concretizzerà nell’atto finale del Cdm, considero assolutamente positivo il lavoro fatto negli interessi dei cittadini e delle imprese”. Anche la preoccupazione per le responsabilità penali che potrebbero ricadere sulle REgioni, “viene risolta con una nuova formulazione giuridica del decreto”.

“Ora attendiamo il passaggio finale in Cdm che confermi l’intesa raggiunta – ribadisce Zaia – nell’interesse dei cittadini e degli operatori. Resta comunque il mio invito a rispettare le regole e non abbassare guardia, inizia davvero la fase di convivenza col virus”.