Fase 2: confronto governo-regioni, troppi 4 metri quadri per clienti bar e ristoranti

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Lo spazio di quattro metri quadrati per i clienti di bar e ristoranti, previsto dal protocollo Inail, “è troppo… inapplicabile, porterebbe alla chiusura del 70% delle attività”. Questa una delle riflessioni, spiegano all’Adnkronos fonti di governo, emersa durante il confronto con le regioni di questa mattina, e sulla quale avrebbe convenuto anche l’esecutivo. I 4 metri quadri sono previsti nelle linee guida stilate da Inail e Istituto superiore di sanità per il settore della ristorazione. “E’ una misura che va rivista, per trovare una soluzione condivisa”, spiegano le stesse fonti, affinché eventuali deroghe non ricadano sulle regioni.