Fase 2: bozza dl, divieto assoluto di spostarsi per chi è in quarantena

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Da lunedì prossima, 18 maggio, decisivo allentamento delle misure di contenimento del Covid-19. Ma alcuni paletti restano fermi, come quello di restare obbligatoriamente in case se sottoposti a quarantena. “È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora – si legge nel dl quadro che arriverà oggi in Consiglio dei ministri – per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”.