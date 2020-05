Wto: dg Azevedo lascerà incarico il 31 agosto, anticipa di 1 anno partenza

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – Il direttore generale del Wto, Roberto Azevedo lascerà il suo incarico il 31 agosto prossimo, anticipando di 1 anno il termine del suo secondo mandato. Lo rende noto il Wto in un comunicato precisando che la decisione consentirà di accelerare la designazione del suo successore. “Questa è una decisione che non prendo alla leggera”, spiega Azevedo che è alla guida del Wto da 7 anno. “È una decisione personale e sono convinto che questa decisione sia al servizio dell’interesse superiore di questa Organizzazione. Voglio anche essere chiaro su cosa non sia: non è una decisione legata alla salute (per fortuna). Né sto perseguendo alcuna aspirazione politica. Spero che nel futuro arriveranno nuove sfide ma al momento non so quali saranno”, sottolinea Azevedo.