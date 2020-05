Sainz in Ferrari dal 2021 al posto di Vettel, Ricciardo alla McLaren

ROMA (ITALPRESS) – Doveva essere effetto domino e cosi' e' stato.

A due giorni dall'annuncio della separazione da Sebastian Vettel a fine stagione, la Ferrari comunica il nome del sostituto: e' Carlos Sainz junior, 25enne spagnolo, figlio del due volte campione del mondo di rally e vincitore di tre Dakar, Carlos Sainz. Contratto biennale per lui, che affianchera' Charles Leclerc dalla prossima stagione, una volta chiuso il rapporto con la McLaren. "Sono molto felice di avere l'opportunita' di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra", le prime parole da ferrarista in pectore per Sainz, che ha debuttato in Formula Uno nel 2015 con la Toro Rosso, dove e' rimasto per tre anni prima di correre con Renault (2018) e McLaren (2019). In tutto 102 Gran Premi, ottenendo quale miglior piazzamento il sesto posto nella classifica Piloti nel 2019, anno in cui e' anche salito per la prima volta sul podio, terzo a Interlagos. "Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalita' come quella formata da Charles e Carlos, la piu' giovane negli ultimi cinquant'anni di storia della scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati", gli da' il benvenuto il team principal, Mattia Binotto. E alla McLaren hanno gia' ufficializzato il nome del sostituto di Sainz: si tratta di Daniel Ricciardo, 30 anni, che non ha trovato l'accordo per rinnovare il contratto che lo lega alla Renault fino a fine anno. Il pilota australiano – intesa pluriennale per lui ma la durata non e' stata specificata – dal 2021 sara' il compagno di squadra di Lando Norris.

(ITALPRESS).

glb/gm/red

14-Mag-20 12:12