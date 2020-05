Italiaonline lancia nuova campagna per promuovere l’e-commerce

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – È on air dal 17 maggio la nuova campagna di Italiaonline, ideata e realizzata dalla creative community KleinRusso che, forte del successo e dell’awareness generati dal jingle della campagna corporate uscita in autunno, propone una nuova creatività in chiave karaoke per promuovere il prodotto e-commerce. In questi mesi in cui la vendita online si è trasformata da opportunità di business per la grande distribuzione organizzata a canale indispensabile anche per le piccole attività, Italiaonline si pone come partner naturale per ‘aprire’ a tutti le porte del business online.

Dalla micro alla grande impresa. Da qui l’esigenza di una comunicazione mirata sull’e-commerce, un nuovo capitolo dove l’inclusività e la forte identità del jingle non hanno più solo la funzione tattica di memorizzazione del brand, ma quella commerciale: spingere cioè all’acquisto del prodotto e-commerce per consolidare e rendere sostenibili i vantaggi del business online. Il risultato è uno spot pop, incisivo e dirompente nella sua modalità comunicativa, capace di distinguersi per impatto e focalizzazione dall’affollamento pubblicitario di questo particolare periodo.

Il successo in termini di awareness della nostra prima campagna, commenta Roberto Giacchi, Ceo di Italiaonline, “ci ha convinti a lanciare una nuova puntata focalizzata sull’e-commerce, vero e proprio motore di business di questi mesi per aziende e punti vendita fisici chiusi forzatamente. In questo periodo abbiamo quindi continuato a essere a fianco dei nostri clienti e a supportarli con varie iniziative per accrescere i loro affari in chiave digitale. Questa nuova campagna è una comunicazione chiara di ciò che siamo e che facciamo ogni giorno per le nostre imprese, con professionalità e orgoglio: il digitale al servizio del business”.

La comunicazione di Italiaonline, sottolinea Fabrizio Russo, Ceo di KleinRusso, “nasce forte, diretta e originale e su queste tre milestone ha avuto origine anche questo spot. È inutile dire quanto la straordinarietà del momento abbia influenzato il percorso creativo, ma voglio invece sottolineare come quanto costruito con la scorsa campagna e la freschezza di un’idea abbiano generato un nuovo gioiellino di cui siamo innamorati”.

La pianificazione dello spot, in versione 30’’ e 15’’, è a cura del centro media Mindshare ed è così articolata: Tv, lo spot sarà on air sui network Publitalia, Sky, Discovery e La7 con un mix delle versioni 30’’ e 15’’ ; Radio, lo spot sarà on air, sempre in versione 30’’ e 15’, su Radio 24, sui circuiti Rds 100% (Discoradio, Dimensione Suono Roma, Dimensione Suono Due, Radio International), Cnr (Latte e Miele, Radio Marconi, Radio Rock), TeamRadio (NumberOne, OneDance, Radio Italia anni ’60), Radio Subasio, Radio Norba, Norba Music, Digital, saranno pianificati formati video preroll, native, display, DEM, social e search.