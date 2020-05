Generali: partnership fra Gc&c e Descartes su assicurazioni parametriche

Milano, 14 mag. (Adnkronos) – Generali Global Corporate & Commercial e Descartes Underwriting siglano una partnership strategica per offrire nuove soluzioni parametriche. Global Corporate & Commercial, l’unità Property & Casualty di Generali, potenzia la propria offerta e le proprie competenze attuali attraverso partnership con Descartes Underwriting, società Insurtech specializzata nella modellizzazione del rischio climatico e nel trasferimento del rischio data-driven, agendo in qualità di risk advisor e sostenuta dalla società indipendente di private equity Black Fincapital Partners.

Le nuove soluzioni parametriche, si spiega dalle due società, puntano su nuove tecnologie, come l’image recognition e il machine learning, che combinano dati provenienti da satelliti, stazioni meteorologiche o strumenti che utilizzano l’Iot, per facilitare e accelerare la gestione dei sinistri, garantendo i livelli di trasparenza.

Per Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia e Global Business Lines ha spiegato che “questa partnership accelera il nostro piano strategico di essere Partner di Vita per i nostri clienti. Le soluzioni parametriche rappresentano una delle iniziative imprenditoriali identificate per promuovere la crescita all’interno del piano strategico 2021 del gruppo Generali. Coniugando le nostre capacità con Descartes, svilupperemo soluzioni assicurative e servizi innovativi. Vogliamo offrire un’esperienza di alta qualità e personalizzata ai nostri clienti di Global Corporate & Commercial”.