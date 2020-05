Fase 2: Meloni, ‘sì M5S a regolarizzazione per sostegno Renzi a Bonafede’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Si dice nei corridoi del palazzo che la ragione per la quale alla fine il Movimento 5 stelle avrebbe ceduto sulla regolarizzazione, sulla sanatoria a chiunque differentemente da quello che aveva dichiarato, è che avrebbe scambiato il sostegno a questo provvedimento con il sostegno da parte del partito di Renzi contro la sfiducia al ministro Bonafede”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Porta a porta’ in onda questa sera.

“Quindi -ha ipotizzato la leader di Fdi- avremmo un governo che pare sia stato giorni e giorni a discutere per scambiare la sanatoria per centinaia di migliaia di immigrati clandestini con il sostegno e la difesa ad un ministro i cui provvedimenti hanno contribuito a scarcerare centinaia di boss. Vedremo come andranno le cose”.