Fase 2: Manzella, ‘in dl Rilancio indicazioni per oggi e domani’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Con il decreto Rilancio l’Italia affrontiamo l’emergenza e, insieme, cominciamo a guardare a domani”. Così in una nota il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella commentando il dl Rilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

“Bene il pacchetto imprese. Oltre agli indennizzi a fondo perduto – sottolinea Manzella-, viene eliminata l’Irap a giugno e c’è l’esonero di Imu e Tosap per molte imprese turistiche, per un carico fiscale più leggero che deve essere l’obiettivo dei prossimi anni insieme alla semplificazione amministrativa”.

Con i Pir Alternativi e il credito di imposta al 30%per gli aumenti di capitale, aggiunge, “cominciamo ad incentivare l’investimento del risparmio ad andare a patrimonializzare le nostre imprese: un capitolo su cui lavorare nel futuro per rafforzare il nostro sistema di impresa. C’è, poi, una politica decisa per le startup, un pezzo del futuro della politica industriale italiana. Tre esempi che dicono che questo Decreto, pur nell’urgenza, ha una visione strategica, che deve guidare la politica industriale italiana dei prossimi anni”.