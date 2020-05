Carburanti: Up, a maggio si prevede leggera ripresa per benzina e gasolio**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – A maggio si prevede una leggera ripresa per benzina e gasolio per il trasporto passeggeri con cali che, pur rimanendo rilevanti, mostreranno un recupero rispetto a quelli registrati in aprile. Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato. “L’ingresso nella Fase 2 – si sottolinea – ha infatti avviato una ripresa anche se parziale delle attività economiche e quindi un ritorno alla mobilità delle persone per raggiungere i luoghi di lavoro. I fine settimana della prima parte di maggio segnalano ancora dei fortissimi cali nei consumi di carburante, a testimonianza della persistenza almeno fino al 18 maggio di vincoli per il libero movimento nei weekend”.