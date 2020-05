Silvia Romano: Borghi (Pd), ‘in parole Pagano linea contro Papa Francesco’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni rese in Aula oggi dal deputato leghista Alessandro Pagano hanno una radice che arriva da lontano. Nel merito, le censure giunte dalla presidente di turno della Camera -rafforzate dalla presa di posizione del presidente Roberto Fico- e le parole del collega Emanuele Fiano sono precise e puntuali. Ma dietro le inaccettabili affermazioni di Pagano c’è di più. C’è, nell’azione di quello che fu il Carroccio (ma non solo, basti vedere discorsi e dichiarazioni di molti esponenti di Fratelli d’Italia) un’evidente contestazione dell’impostazione ed interpretazione del messaggio cristiano, che ha sullo sfondo uno specifico attacco alla pastorale e all’azione di Papa Francesco”. Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, componente della presidenza del Gruppo Pd della Camera.

“E’ un filone culturale, e politico, che non si fa mai problemi -aggiunge- a strumentalizzare la fede e i simboli religiosi, e che contemporaneamente non permette ad altre confessioni religiose di farlo, alimentando un clima di odio, di razzismo e di nazionalismo esasperato nel quale neppure la salvezza di una vita umana -che pure dovrebbe essere il fondamento e il fine ultimo dell’agire cristiano, oltre che umano- viene salutata con favore, se questa vita umana non corrisponde ai canoni che si pretende debba avere”.