Interpump: nel trimestre utile -26%, ricavi stabili

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Interpump tiene nonostante l’emergenza covid. Le vendite nette nel periodo sono state pari a 344 milioni di euro, superiori dello 0,1% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2019. L’utile netto scende del 26,4% a 33,3 mln e l’ebitda cala del 5,5% a 74,3 milioni

La chiusura pressoché totale degli stabilimenti è avvenuta a partire dal 23 marzo e fino al 3 maggio. “La diffusione della malattia – spiega il gruppo – ha portato, in forme diverse, a provvedimenti simili in molte altre nazioni dove Interpump è presente con produzione e vendite, costringendo molti clienti e fornitori a sospendere le loro attività”.

Il Gruppo Interpump “ha dimostrato anche in questa circostanza la propria solidità. Nel mese di maggio sono ripartite le attività e si sta tornando ad una normalità, condizionata ancora dalle disposizioni delle autorità governative. Questo straordinario sforzo è risultato efficace: non si ha notizia di casi gravi o fatali di Covid-19 tra gli oltre 7.400 dipendenti del gruppo”.