Fase 2: Unione Artigiani, ‘parrucchieri ed estetisti confidano in Regione Lombardia’

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – L’Unione Artigiani di Milano confida che Regione Lombardia opti per dare il via libera da lunedì 18 maggio alle attività di parrucchieri ed estetisti.

“Secondo le ipotesi che circolano, infatti, potrebbe toccare alle Regioni concedere la possibilità di riapertura anticipata, rispetto a quella annunciata dell’1 giugno, anche a un settore che in queste settimane ha più volte levato critiche e grida di disperazione”, commenta il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza, Marco Accornero.

“Parrucchieri ed estetisti – spiega – si sono adeguati da tempo ai protocolli di salute e sicurezza, pronti a ricevere la clientela singolarmente e solo su appuntamento, sanificando i locali, dotandosi di adeguati dispositivi come mascherine, guanti e disinfettanti, attendendo il benestare al riavvio dell’attività sin da inizio maggio. Del resto, nel vicino Canton Ticino, che vive una situazione epidemiologica del tutto simile a quella lombarda, il comparto degli acconciatori ha riaperto da tempo, pur con regole di salvaguardia precise per titolari, addetti e clienti.”