Fase 2: Nobili insiste con Spadafora, ‘squadre calcio non in quarantena in caso di positivo’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Ancora botta e risposta tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il deputato di Italia Viva Luciano Nobili sulla ripresa del campionato di calcio di serie A, con il primo che ha contestato l’esempo del secondo, che per contestare l’ipotesi di mettere un’intera squadra in quarantena in caso di positività di un calciatore, aveva ricordato che non chiude un supermercato se una cassiera risulta positiva.

“Per la ripartenza del calcio e dello sport -ha sottolineato Nobili intervenendo alla Camera dopo l’informativa del ministro- c’è tutta la maggioranza parlamentare e anche le forze d’opposizione: l’idea di lasciare lo sport e il calcio fermi fino alla fine dell’emergenza Covid è legittima ma assolutamente isolata, almeno dentro il Parlamento e di questo dovremmo tenerne conto”.

“Lei -ha proseguito l’esponente di Iv- ha contestato l’esempio della cassiera del supermercato che ho fatto personalmente, ma le domando: se in un’azienda c’è un dipendente positivo, tutta l’azienda viene posta in quarantena? Se in questo Parlamento ci sono dei positivi o a palazzo Chigi ci sono dei positivi le risulta che chiudiamo le istituzioni? A noi non risulta. Si dice il contatto, il distanziamento fisico. Bene, il commissario Arcuri ha detto: ‘gli scienziati ci dicono che il tempo certo per essere a rischio di contagio in caso di contatto con una persona positiva è di 15 minuti’. Lo sa ministro secondo gli studi più recenti qual è il tempo di contatto fisico tra un calciatore e un altro durante una partita di 90 minuti? Meno di un minuto e mezzo. Quindi di cosa discutiamo? Di quarantene impossibili da realizzare, perchè non si può pensare che con la riapertura del campionato i cuochi, i giardinieri o i massaggiatori vadano in quarantena”.