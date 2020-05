Fase 2: Marcucci, ‘impossibile concorso scuola durante pandemia’**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Continuo a pensare che il concorso sia la via maestra per accedere all’insegnamento. Eccetto durante una pandemia. È questa non piccola differenza che evidentemente sfugge alla Ministra Azzolina ed alla deputata 5 stelle Granato”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.

“È sicuramente una buona notizia -aggiunge l’esponente Dem- aver previsto 16 mila nuove assunzioni, ci siamo battuti per questo, come d’altra parte proponeva un emendamento Pd da me presentato insieme al senatore Verducci e ai colleghi di Leu e Autonomie. I 16mila posti in più sono una buona notizia, che non cambia la nostra volontà di modificare il percorso voluto dalla ministra Azzolina. Non è tempo di grandi eventi nè per lo sport e la musica, non può esserlo magicamente per la scuola”.

“È tempo -conclude Marcucci- di avviare una procedura per titoli e servizio che consenta con certezza di assumere i docenti precari con tre anni di esperienza entro l’inizio del nuovo anno scolastico”.