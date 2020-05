Dal Lockdown al Knockdown, l’economia civile non si ferma

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – “Dal Lockdown al Knockdown”: è questo il titolo dell’incontro di approfondimento on line previsto per domani alle 18 in vista del Festival Nazionale dell’Economia Civile che a causa dell’emergenza sanitaria è stato rimando a settembre, dal 25 al 27, a Firenze e a Palazzo Vecchio. All’appuntamento di domani che si svolgerà domani sulla pagina facebook del Fnec, parteciperanno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e co-fondatore NeXt, Andrea Delogu, conduttrice radiotelevisiva, Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research. A coordinare l’incontro: Lorenza Lei, prorettore Università e-Campus.

Il tema di questa seconda edizione del festival sarà ‘Persone, luoghi, comunità. L’economia che ri-genera’. Nato da una idea di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), promosso insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival ha l’obiettivo di rendere concreti e connessi i modelli di sviluppo sostenibile in Italia.