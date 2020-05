Coronavirus, Russo (Gruppo Cap): ‘Studi su tracce nelle fogne a fini statistici’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Sono state trovate tracce, come è naturale, di Covid nelle fogne, tracce quindi innocue, questa cosa penso sia abbastanza naturale. Ci sono degli studi in fase embrionale, per i quali abbiamo messo a disposizione degli istituti di ricerca i nostri impianti, perché si sta cercando di capire se questo tipo di analisi può permettere di fare elaborazioni statistiche”. Così Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, in videoconferenza per la presentazione del Bilancio consolidato 2019 di Gruppo Cap.

Russo spiega: “Se trovo più tracce in un luogo piuttosto che in un altro probabilmente potrebbe esserci qualcosa collegato ad un focolaio”.

Poi, “dal punto di vista del rapporto reti-Covid, sull’acqua potabile non c’è nessun tipo di rischio perché arriva da pozzi profondi che sono incontaminati”.