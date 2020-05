Bicocca Orienta, il futuro si sceglie online

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Le iniziative di orientamento non si fermano, anzi si moltiplicano. Milano-Bicocca, nonostante le criticità legate alla pandemia, mette in campo le sue competenze multidisciplinari per accompagnare i ragazzi che si apprestano alla scelta del percorso di studi da intraprendere.

“Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile organizzare il tradizionale open day di maggio” – dice Maria Grazia Riva, Pro-Rettrice all’Orientamento – “La situazione ha necessariamente comportato un cambiamento nelle abitudini di tutti e, dunque, ci ha fatto immaginare qualcosa di diverso: non più un singolo evento che si svolge in presenza all’interno degli edifici universitari ma una nuova e ricca sezione del sito dove sarà possibile trovare materiali ed informazioni utili per approfondire la conoscenza dell’Ateneo, dei suoi servizi, dell’offerta formativa ma anche delle persone che compongono la nostra comunità accademica”.

Cambiano le modalità ma non l’obiettivo: continuare a garantire una risposta integrata e competente alle esigenze di orientamento affinché gli studenti possano scegliere con consapevolezza il percorso di studi da intraprendere. “Per Bicocca – continua Maria Grazia Riva – da sempre l’obiettivo è informazione, servizio, qualità”.

Navigando nelle pagine del sito che sarà on line a partire da oggi, 13 maggio, sarà possibile per gli studenti scaricare video, presentazioni, ma anche partecipare ad iniziative telematiche pensate per orientarli nella scelta del corso di laurea.

Non più unico open day, ma oltre 50 appuntamenti per rispondere in modo specifico e puntuale agli interessi delle future matricole e degli studenti che desiderano specializzarsi proseguendo gli studi con un corso di laurea magistrale. Molte dunque le iniziative telematiche anche per approfondire la conoscenza dell’offerta formativa di secondo livello che propone, per il prossimo anno accademico, un percorso di nuova attivazione: il Corso di Laurea magistrale in Diritto delle organizzazioni pubbliche e private.

E per i genitori? Per loro Bicocca, come da tradizione pluriennale, organizza appuntamenti specifici, ma quest’anno anche per loro la parola d’ordine sarà “on line!”. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, previa iscrizione sul sito dedicato: