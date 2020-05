Atlantia, nuovi incarichi per Franco Brescia e Carlo Fornaro

ROMA (ITALPRESS) – Nell'ambito di un rapporto di consulenza attivato con Atlantia, Franco Brescia e Carlo Fornaro assisteranno i vertici aziendali nelle attivita', rispettivamente, di Public Policy & Government Affairs e di External Relations. Franco Brescia e Carlo Fornaro sono due manager con una consolidata storia professionale. Brescia e' stato responsabile degli Affari Istituzionali in Telecom Italia e in Poste Italiane. Carlo Fornaro e' stato responsabile Relazioni Esterne in Vodafone, RCS MediaGroup, Luxottica e Telecom Italia.

Stefano Porro, gia' nel Gruppo Atlantia dal 2016, ha assunto invece l'incarico di Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Marketing per la societa' controllata Autostrade per l'Italia. A suo riporto, Leduina Petrone mantiene la responsabilita' della struttura di Public Policy and Government Affairs di Autostrade per l'Italia.

(ITALPRESS).

abr/com

13-Mag-20 22:28