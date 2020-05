Acea: Gola (Cfo), m&A? allo studio operazioni nel waste e focus su fotovoltaico (2)

(Adnkronos) – “Non è nelle nostre previsioni oggi – sottolinea Gola – di fare attività di consolidamento nel mondo del water. Ci saranno delle opportunità è chiaro che essendo noi il primo operatore italiano dell’acqua dove si creano le opportunità noi andremo certamente a valutare se vale la pena coglierle: se ci saranno gare o altro tipo di opportunità le andremo a valutare. Al momento non stiamo ipotizzando di fare azioni di acquisizioni nel mondo del water”, spiega Gola.

Ma, aggiunge, “stiamo continuando a lavorare nelle nostre partecipate non consolidate possibilmente per finalizzare altre operazioni come quelle delle società idriche Gori e dell’Acquedotto del Fiora. Dove ci sono delle condizioni sul territorio locale di andare a fare operazioni in cui vengono modificate delle regole di governance in cui noi entriamo in una sorta di controllo di fatto per poter gestire in maniera più diretta ed efficace” la società le valuteremo.

“Al momento alcune di queste operazioni sono in corso ma non sono in grado di fare una previsione se come e quando saranno finalizzate”, aggiunge Gola.