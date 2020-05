Mafia: arresti Palermo, ordinanza ‘i Fontana detengono controllo mercato ortofrutticolo’

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – Dall’inchiesta antimafia della Dda di Palermo che all’alba di oggi ha portato all’arresto di 91 persone, tra la Sicilia e la Lombardia, è emerso “come il sodalizio criminale capeggiato da Giovanni Fontana detenga, tra gli altri, il “controllo” sulle attività illecite poste in essere all’interno del mercato ortofrutticolo di Palermo”. E’ quanto scrive il gip Piergiorgio Morosini nell’ordinanza di custodia cautelare. “Come più volte apparso in alcune ambientali l’organizzazione impone l’affitto dei cosiddetti “carrettini”, utilizzati dai commercianti per trasportare la frutta all’interno del mercato”, spiega il gip. Che ricorda il contenuto dell’interrogatorio del 13.12.2014 del collaboratore di giustizia Vito Galatolo, “durante il quale quest’ultimo riferisce dell’esistenza di un vero e proprio business riguardante le “carrettelle” utilizzate all’interno del mercato ortofrutticolo di Palermo, al capo del quale vi sarebbe Giovanni Fontana unitamente a Settimo Matassa”.

Ma cosa dice Galatolo? “gestiscono una cosa di bancarelle, noi li chiamiamo a Palermo i “carrettelle” quelli che… i portantini, dentro lo scalo, caricano la frutta ai negozianti… e sta cosa la gestisce Settimo Matassa, che è uomo molto vicino ai Fontana[…] si chiamano ‘le carrettelle, i carrettiddi’, la carretta, quella per portare la frutta, io vado a comprare la frutta?.. allora, c’erano… “la carichiamo qua” e c’è un (inc.) di cosa nostra anche… e se la sta gestendo Giovanni Fontana”. Seguono degli omissis.