Fase 2: seduta sospesa alla Camera per aerazione, riprenderà alle 22

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Seduta sospesa alla Camera fino alle 22 per consentire l’aerazione dell’Aula. L’Assemblea di Montecitorio è impegnata nell’esame del decreto legge 19 che contiene l’elenco dettagliato delle misure di contenimento potenzialmente applicabili per far fronte all’emergenza coronavirus, stabilendo quindi le modalità di adozione dei Dpcm.

E proprio su questo tema è stato approvato nel pomeriggio un emendamento che prevede la necessità di informare le Camere prima di adottare provvedimenti di questo genere, tranne il caso di urgenza, quando il governo dovrà comunque riferire al Parlamento entro 15 giorni.

Sono state invece accantonate due proposte di modifica presentate da Simone Baldelli, di Forza Italia, che prevedono di abbassare da tremila a mille euro la sanzione massima prevista in caso di mancato rispetto delle norme di contenimento e l’abolizione dell’aumento di un terzo delle stesse sanzioni quando la violazione avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo.